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Вторник, 11 мая 2021, 16:35 мск

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Россия пересмотрит налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией

Россия может пересмотреть налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. С таким предложением выступает Министерство финансов.

«В части продолжения работы по изменению соглашений, как я неоднократно отмечал, у нас осталось три ключевых юрисдикции – это Швейцария, Гонконг, Сингапур. По ним мы также будем предлагать внести изменения в соглашения», – заявил замминстра финансов РФ Алексей Сазанов во время выступления в Госдуме.

Сегодня парламент денонсировал соглашение между Россией и Нидерландами о двойном налогообложении. В думском комитете по международным делам отметили, что документ больше не работает в интересах российской стороны.

Кроме того, ранее изменения затронули Кипр, Мальту, были пересмотрены соглашения с Люксембургом.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.05.21

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