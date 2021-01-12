Люксембург не утвердил соглашение с Россией по налогам

Люксембург не принял внутренние документы, которые необходимы для внесения изменений в соглашение об избежании двойного налогообложения с Россией. Об этом сообщили эксперты PwC, пишут «Известия».

Договоренность была достигнута в октябре 2020 года. В начале ноября РФ и Люксембург подписали официальный протокол. В Москве все процедуры были завершены в срок, тогда как власти второй стороны не приняли необходимые для данного соглашения внутренние документы и не отправили России уведомление.

Ожидалось, что новые правила вступят в силу 1 января 2021 года. В Министерстве финансов РФ уточнили, что протокол о внесении изменений в налоговое соглашение будет применяться с 1 января того года, который следует за годом вступления документа в силу.

Напомним, провести переговоры об изменении СИДН России удалось не только с Люксембургом, но и с Кипром, Мальтой и Нидерландами. С Кипром и Мальтой они прошли удачно, а с Нидерландами в виду разногласий была запущена процедура денонсации или разрыва соглашения.

Москва, Зоя Осколкова

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