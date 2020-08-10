Деофшоризация: Россия и Кипр сохранили новое налоговое соглашение на новых условиях

Россия и Кипр не будут разрывать соглашение об избежании двойного налогообложения. Сегодня обе стороны объявили, что в документ внесены поправки, и новый вариант вступит в силу 1 января 2021 года.

Министр финансов Кипра Константинос Петридес сообщил, что страны «восстановили экономические связи». «Сегодня вместе с вице-премьером Алексеем Оверчуком подписали поправки. Важное и взаимовыгодное соглашение», – отметил он в своем микроблоге.

Как уточняет «Интерфакс», кипрская сторона согласилась на условия РФ по внесению увеличению налога до 15% в отношении дивидендов и процентов. Ратификация протокола должна состояться до конца 2020 года, он вступит в силу с 1 января 2021 года.

«Кипрская делегация полностью согласилась с условиями российской стороны. Мы парафировали проект протокола, который должен быть подписан в сентябре 2020 года», – заверил Оверчук.

Заместитель министра финансов РФ Алексей Сазанов со своей стороны отметил, что процесс денонсации соглашения остановлен, и в ближайшее время Россия также рассчитывает решить этот вопрос с другими странами. «В ближайший месяц мы также планируем завершить переговоры с Люксембургом и Мальтой на тех же условиях, что мы предложили Кипру», – сказал он.

Как сообщал «Новый День», 3 августа министерство финансов РФ объявило о начале процедуры денонсации налогового соглашения с Кипром. По договору, ставку при выплате дивидендов на Кипр можно было снизить до 5 или 10%, а на проценты по займам – до 0%. В России ставка составляет 13-15%. Минфин предлагал коллегам на Кипре поднять ставки до 15% как по дивидендам, так и по процентам. Первоначально переговоры завершились безрезультатно.

Напомним, за время действия российско-кипрского соглашения этой юрисдикцией воспользовались многие российские компаний. По разным оценкам, на Кипр было выведено в 2018 году более 1,4 трлн рублей, а в 2019 – более 1,9 трлн.

Москва, Мария Вяткина

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