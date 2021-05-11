Госдума одобрила отказ от налогового соглашения с Нидерландами

Госдума денонсировала соглашение между Россией и Нидерландами о двойном налогообложении. В думском комитете по международным делам отметили, что документ больше не работает в интересах российской стороны, передает «Дума ТВ».

«Соглашения, которые были ратифицированы ранее, направлены на уклонение от уплаты налогов, когда часть доходов выплачивается же российским бенефициаром через транзитную юрисдикцию с низкой налоговой ставкой», – пояснила член комитета Елена Панина.

По ее словам, с 2017 по 2019 годы было выплачено 33,1 млрд рублей налогов по пониженным ставкам. В случае применения ставки в 15% в российский бюджет поступило бы около 180 млрд рублей, то есть на 147 млрд больше.

В случае, если Россия уведомит Нидерланды о расторжении соглашения до 30 июня, то договоренность перестанет действовать уже с января 2022 года.

Как сообщал «Новый День», правительство РФ одобрило отмену налогового соглашения 12 апреля. Документ был подписан в 1996 году. Президент России предложил поднять ставку с нынешних 5-10% до 15% от дивидендов, которые переводят на счета в офшорах. Власти Королевства Нидерланды отказались внести изменения в документ, и Россия решила отменить его.

Москва, Наталья Рязанова

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