Путин утвердил отказ от налогового соглашения с Нидерландами

Президент России Владимир Путин подписал закон о денонсации межправительственного соглашения между Россией и Нидерландами об избежании двойного налогообложения. Документ опубликован на портале правовой информации.

Закон был принят Госдумой 11 мая и одобрен Советом Федерации 19 мая. Само соглашение между Россией и Нидерландами было подписано еще в 1996 году. В случае, если Москва уведомит Нидерланды о расторжении соглашения до 30 июня, то договоренность перестанет действовать уже с января 2022 года.

Напомним, в марте прошлого года президент России предложил поднять налоговую ставку с нынешних 5-10% до 15% от дивидендов и процентов, которые переводят на счета за рубежом. Кипр, Мальта, Люксембург согласились пересмотреть налоговые соглашения. Власти Нидерландов отказались это сделать, и Россия инициировала денонсацию документа.

Ранее в Госдуме заявили, что соглашение с Нидерландами перестало отвечать интересам РФ. Как отметила член думского комитета по международным делам Елена Панина, с 2017 по 2019 годы было выплачено 33,1 млрд рублей налогов по пониженным ставкам. В случае применения ставки в 15% российская казна получила бы около 180 млрд рублей, то есть на 147 млрд больше.

В Минфине РФ в свою очередь сообщили, что Москва намерена пересмотреть аналогичные налоговые сообщения с Сингапуром, Гонконгом и Швейцарией.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.05.21

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