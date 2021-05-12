Кабмин РФ готов ввести прогрессивную шкалу налога на прибыль некоторых компаний

Власти готовы ввести прогрессивную шкалу налога на прибыль для компаний, которые выводят в офшоры крупные суммы дивидендов и роялти. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что правительство ждет предложений по законопроектам в этой сфере.

«Если компания ведет агрессивную деятельность по выводу больших дивидендов, процентов, роялти из России, то соответствующие ставки прогрессивные налога на прибыль должны быть сделаны. К этой работе мы готовы, мы будем ждать предложений», – цитирует Мишустина РИА «Новости».

В рейтинге отраслей, представители которых чаще всего выводят средства в офшор, лидирует топливно-энергетический комплекс из страны утекает около 27% из всех дивидендов и роялти), на втором месте металлургия, на третьем – банки. По данным премьер-министра, за 2019 год компании вывели за рубеж 4,3 трлн рублей. Из них 1,3 трлн приходится на Нидерланды, Кипр, Мальту и Люксембург.

Накануне Госдума проголосовала за денонсацию соглашения между Россией и Нидерландами о двойном налогообложении. Документ действовал с 1996 года, но перестал отвечать интересам РФ, заявили в Госдуме.

Москва, Наталья Рязанова

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