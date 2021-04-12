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Понедельник, 12 апреля 2021, 15:09 мск

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Правительство России решило отменить налоговое соглашение с Нидерландами

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил отмену соглашения между Россией и Нидерландами, помогавшего избежать двойного налогообложения. Документ действовал с 1996 года, но будет денонсирован ради повышения налога на дивиденды в офшорах.

«Одобрить предложение о денонсации соглашения между правительством РФ и правительством Королевства Нидерланды об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество», – говорится в постановлении правительства.

Власти пересматривают международные соглашения в связи с планами увеличить налог на доходы в виде дивидендов. Планируется, что государство будет получать 15% от дивидендов, которые переводят на счета в офшорах. Мальта, Кипр и Люксембург уже согласились на изменение прежних договоренностей, но власти Нидерландов были против.

Президент России Владимир Путин выступил с инициативой увеличить размер налога в 2020 году. Он предложил поднять ставку с нынешних 5-10% до 15%, чтобы сократить разницу с размером налога внутри страны.

Москва, Наталья Рязанова

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