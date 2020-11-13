Международный коммерческий банк лишился лицензии

ЦБ РФ отозвал лицензию у АО «Международный коммерческий банк». Кредитная организация занимала 299 место в банковской системе России. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Международный коммерческий банк нарушал законы и нормативные акты Центробанка, в частности, он занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери, а также завышал стоимость имущества в целях улучшения финансовых показателей и сокрытия своего реального финансового положения.

«Более 70% кредитного портфеля Международного коммерческого банка составляли низкокачественные ссуды, которые многократно реструктурировались с целью сокрытия реального уровня просроченной задолженности», – говорится в релизе ЦБ.

В настоящее время в кредитной организации назначена временная администрация, которая будет действовать до назначения управляющего или ликвидатора.

Отмечается, что Международный коммерческий банк является участником системы страхования вкладов. Клиенты могут рассчитывать на страховое возмещение на сумму до 1,4 млн рублей. Как сообщили в Агентстве по страхованию вкладов, выплаты клиентам банка начнутся не позднее 27 ноября 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

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