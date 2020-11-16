Банки предложили способ борьбы с мошенниками

Российские банки предложили ЦБ создать единый механизм борьбы с мошенниками. Кредитные организации считают, что новый способ позволит сократить время на реагирование на подозрительные операции и предотвратить кражу денег с карт.

Инициатором выступила Ассоциации банков России, в разработке предложений приняли участие крупные российские банки, пишут «Известия». Письмо АБР было направлено в адрес директора департамента информационной безопасности Центробанка Вадима Уварова.

В настоящее время банки сообщают регулятору обо всех операциях с признаками совершенных без ведома клиентов через автоматизированную систему, а ЦБ аккумулирует данные об атаках и возвращает их кредитным организациям в консолидированном виде. Обработка информации может занимать от нескольких часов до нескольких суток, как правило мошенникам нужно около часа, чтобы снять украденные деньги со счета.

АБР предлагает ускорить обмен данными примерно в пять раз, предоставив банкам право напрямую сообщать о подозрительных операциях другим кредитным организациям. Таким образом можно пресечь несанкционированные переводы в течение 20-30 минут, что позволит оперативно заблокировать мошеннический счет и предотвратить кражу. При этом механизм может быть создан в уже действующей системе обмена информацией ФинЦЕРТа, поскольку это защищенный и доверенный канал взаимодействия, отмечается в письме АБР.

Кроме того, банки хотят ввести ранжирование подозрительных операций на «более» и «менее» опасные. Иногда клиенты забывают об оплате или подписке и сообщают о списании, как мошенническом. Однако такие случаи не носят массового характера, но могут отвлечь внимание служб безопасности от более опасных переводов. Маркировка операций как более или менее опасных и рискованных позволит минимизировать количество блокировок легитимных трансакций.

Ранее Центробанк сообщил, что объем операций без согласия клиентов в первой половине 2020 года составил примерно 4 млрд рублей. В прошлом году со счетов россиян мошенники украли 6,5 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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