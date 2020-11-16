Россияне почти вдвое сократили траты на покупки в интернете

Средний чек онлайн-покупок россиян в октябре сократился до 2,1 тыс. рублей, что на 45% меньше, чем в апреле, когда был первый пик заболеваемости коронавирусом и действовал режим нерабочих дней.

Граждане стали реже и в меньших объемах покупать в интернете продукты питания и товары первой необходимости, сообщают «Известия» со ссылкой на данные сервиса онлайн-платежей CloudPayments.

По мнению экспертов компании, во вторую волну коронавируса у россиян несколько снизился страх ходить в магазины, поэтому расходы на покупки онлайн сократились. На покупательскую способность населения также повлияли падение реальных доходов и опасения, что ситуация в экономике ухудшится.

Россияне также меньше, чем в апреле, стали заказывать доставку готовой еды на дом (-23%), однако средний чек почти не изменился и составил 1,1 тыс. рублей. Кроме того, сократился объем онлайн-покупок одежды и обуви (-67% по сравнению с апрелем), но средняя стоимость приобретений осенью увеличилась на 1% – до 6,3 тыс. рублей. Также в октябре в сравнении с апрелем сократилось количество покупок электроники и гаджетов онлайн (-171%), однако средний чек вырос на 58%, до почти 10 тыс. рублей, что обусловлено ростом курса доллара и евро.

При этом покупать бытовую технику в онлайн-магазинах в октябре россияне стали чаще (+ 85%), но средний чек сократился на треть, до почти 25 тыс. рублей.

Между тем, согласно результатам исследования «Ромир», в октябре 2020 года номинальные расходы россиян выросли на 5,7% к сентябрю и на 6,4% к прошлому году. Реальные (очищенные от инфляции) расходы граждан в октябре выросли к сентябрю на 5,6% и на 2,3% по сравнению с прошлым годом. Наибольший рост в текущем году, сразу на 15%, был зафиксирован в марте из-за паники на фоне пандемии коронавируса и закрытия границ. Тогда население активно закупало продукты и лекарства впрок.

Напомним, согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян в третьем квартале 2020 года снизились на 4,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В январе-сентябре падение составило 4,3% к соответствующему периоду 2019 года.

Ведомство также ухудшило оценку падения реальных располагаемых доходов россиян во втором квартале, на который пришлась первая волна коронавируса и самые жесткие ограничения, – до 8,4% против 8%. Сильнее всего реальные располагаемые доходы населения сокращались в 1999 году – тогда падение в годовом выражение составило 12,3%.

Москва, Наталья Петрова

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