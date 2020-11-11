Россияне стали больше тратить на фоне роста заболеваемости Covid-19

В октябре 2020 года номинальные расходы россиян выросли на 5,7% к сентябрю и на 6,4% к прошлому году. Такие данные содержатся в отчете об исследовании, проведенным специалистами «Ромир». Реальные (очищенные от инфляции) расходы граждан в октябре выросли к сентябрю на 5,6% и на 2,3% по сравнению с прошлым годом.

Наибольший рост в 2020 году – сразу на 15% – произошел в марте из-за паники на фоне пандемии коронавирусной инфекции и закрытия границ. Тогда население активно закупало продукты и лекарства впрок. Отмечается, что в октябре 2020 года россияне потратили больше, чем за любой другой октябрь за весь период наблюдений с 2012 года.

Эксперты отмечают, что, чем меньше город, тем быстрее рост расходов в октябре. Так, жители городов-миллионников за месяц увеличили расходы на 4,8%, городов с населением от 500 тыс. до 1 млн – на 6,3%, а с численностью 100-500 тыс. человек – на 7,3%. Между тем отличились жители Северной столицы. Петербуржцы потратили на 11,4% больше к сентябрю и на 21,8% год к году. Москвичи же увеличили траты в октябре на 5,7 и 10,4% соответственно.

«Ромир» рассчитывает индекс покупательской активности на основе данных о потреблении домохозяйств из российских городов с численностью населения от 100 тыс. человек. Учитываются расходы на товары повседневного спроса, участники исследования сканируют QR-коды со своих чеков.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.11.20

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