35 российских банков попали под угрозу отзыва лицензии

В следующем году 35 кредитных организаций в России могу быть лишены лицензии на осуществление банковской деятельности. Таковы результаты исследования здоровья банковского сектора, проведенного рейтинговым агентством «Эксперт РА».

Среднее значение качества по банковскому сектору не улучшается, при этом не наблюдается даже точечного повышения устойчивости исторически наиболее уязвимых к стрессам кредитных организаций. Почти 26% действующих банков за последние 12 месяцев показали убытки. 36% столкнулись со снижением регулятивного капитала в 2020 году.

По оценке экспертов, индекс здоровья банковского сектора находится на уровне 90,7% на 1 октября 2020 года, передает «Прайм». Это означает, что до 35 кредитных организаций (9,3% расчетной базы индекса) на горизонте ближайших четырех кварталов находятся в зоне повышенного риска.

«Текущий запас прочности российских банков остается под риском, а восстановление финансового результата и темпов генерации капитала до уровня 2018-2019 годов откладывается не менее чем на год», – заключили аналитики.

В прошлом году лицензии в России лишились 28 банков.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 23.11.20

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