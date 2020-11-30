Бизнес в РФ не нуждается в дополнительной помощи от государства, считает Кремль

Власти не планируют предоставление дополнительного пакета помощи малому и среднему бизнесу в России на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил пресс-атташе Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, речи об очередных пакетах помощи сейчас не идет. «Просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать», – объяснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков отметил, что правительство находится в диалоге с организациями малого и среднего бизнеса и получает информацию о возникающих проблемах. Он напомнил, что набор мер поддержки уже был сформулирован и реализован, заметив, что весной «мы уходили в локдаун», а сейчас экономика не закрывается.

При этом представитель Кремля допустил введение новых мер поддержки МСП при необходимости. «Дальше какие-то меры будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать», – цитирует Пескова «Коммерсантъ».

Ранее мониторинг состояния бизнеса и эффективности мер господдержки, проведенный аппаратом бизнес-омбудсмена РФ, показал, что малый и средний бизнес в стране нуждается в новом пакете помощи со стороны государства, что позволит избежать массовой ликвидации предприятий и волны безработицы. Отметим, что в ходе опроса почти половина компаний, получивших господдержку, заявила о невозможности погасить обязательства без реструктуризации долгов.

Накануне глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что государство должно нарастить поддержку малого и среднего бизнеса в условиях коронавирусного кризиса, отметив, что ресурсы для этого есть. В противном случае кризис с учетом второй волны Covid-19 не переживет как минимум треть компаний МСП, полагает руководитель СП.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.11.20

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