ЦБ ограничил операции Киви Банка

Центробанк по итогам плановой проверки Киви Банка (входит в группу QIWI) ограничил ряд операций данной организации и оштрафовал ее на 11 млн рублей. Об этом говорится в материалах группы.

Ограничения получили распространение на большую часть платежей в пользу иностранных торговых компаний, а также перевода денег на предоплаченные карты корпоративных клиентов.

QIWI отмечает, что проверка длилась с июля по декабрь. В итоге регулятор изучил деятельность банка за период с июля 2018 года по сентябрь 2020 года. По оценкам ЦБ, финансовая организация допустила нарушения и недостатки, касающиеся требований к составлению отчетности и ведению документации. В частности, были обнаружены недочеты, которые «могут возникнуть в ходе обычной практики для большинства банковских учреждений масштаба Киви Банка».

Ограничения не повлияют на результаты банка за текущий год, считает директор по коммуникациям группы QIWI Анастасия Журавлева. По ее словам, если бы меры действовали в течение девяти месяцев 2020 года, они бы негативно затронули от 33 до 40% чистой выручки сегмента платежных сервисов банка за этот период. Группа опубликует прогноз на 2021 год в первом квартале, передает РБК.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 10.12.20

Угроза резкого подорожания электричества на Дальнем Востоке пока снята. / С начала самоизоляции свердловчане стали больше тратить на новые айфоны и модемы. / Роспотребнадзор раскрыл, какой из банков чаще навязывает услуги и обманывает клиентов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»