Два российских банка лишились лицензии за работу на нелегальные казино

Центробанк РФ отозвал лицензию на осуществление банковских операций у двух банков – «Онего» (Петрозаводск) и «Финтех» (Москва). Кредитные организации уличили в нелегальных переводах в пользу онлайн-казино и букмекерских контор.

По величине активов на 1 декабря «Онего» занимал 308 место в банковской системе России, «Финтех» – 241-е, сообщает пресс-служба регулятора. Деятельность обоих банков была ориентирована на проведение непрозрачных переводов в пользу нелегальных онлайн-казино, букмекерских контор и тотализаторов, а также на обслуживание организаторов незаконных азартных игр.

Кроме того, банк «Онего» был вовлечен в сомнительные операции по выводу средств за рубеж, а «Финтех» неоднократно нарушал ограничения на отдельные виды операций, вводившиеся ЦБ РФ.

Только «Онего» является участником системы страхования вкладов, поэтому его клиенты получат вложенные средства в размере 100%, но не более 1,4 млн рублей в совокупности на одного вкладчика. В Агентстве по страхованию вкладов уточнили, что выплаты начнутся не позднее 25 декабря 2020 года.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 11.12.20

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