Россияне вложили в «мутные» инвестиционные продукты 600 млрд рублей

Центробанк РФ оценил объем инвестиционных продуктов с «мутной структурой», приобретенных гражданами в 2020 году, в сумму до 600 млрд руб. По мнению регулятора, многие новоявленные инвесторы до конца не понимают, что именно они купили. Часть сложных инвестпродуктов и вовсе имеют признаки финансовых пирамид.

В 2020 году на фондовый рынок пришли 4 млн новых клиентов и вместе с тем начался рост рынка «мутных продуктов», пришедших на замену инвестиционному страхованию жизни, для которых «невозможно» определить цену и спрогнозировать доходность, сообщил первый зампред Банка России Сергей Швецов. В результате на финансовом рынке возникли опасения относительно доверия, велика вероятность, что ожидания граждан не соответствуют действительности.

Портфель таких продуктов на руках россиян оценивается в сумму до 600 млрд рублей, пишет РБК. В прошлом месяце регулятор сообщал, что доля продаж банками сложных инвестиционных инструментов клиентам, не имеющим нужного опыта, превышает 60%. В России всего около 50 тысяч квалифицированных инвесторов, говорить, что основная масса таких инвесторов квалифицированные, невозможно, отметил Швецов.

«Мы абсолютно уверены, что значительная часть инвесторов, которые инвестируют в такие продукты, к сожалению, неправильно понимают, что они купили. Это формирование неправильных ожиданий основано не столько на отсутствии достаточных знаний, сколько на прямом введении в заблуждение граждан относительно характеристик продуктов», – заявил зампред ЦБ. Другими словами, банки ради прибыли готовы впаривать людям сложные инвестпродукты.

При этом потерь по таким сложным инструментам очень много, добавил Швецов, у некоторых из них есть признаки финансовых пирамид, однако ЦБ не может признать их пирамидами, пока не видит конечного баланса. В настоящее время регулятору остается только уповать на то, что эмитенты выполнят свои обязательства.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 22.01.21

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