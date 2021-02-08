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Понедельник, 8 февраля 2021, 15:35 мск

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17 банков были оштрафованы за нарушение кибербезопасности

Центробанк РФ оштрафовал 17 кредитных организаций за нарушение требований кибербезопасности. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«У нас за последнее время порядка 17 банков получили штрафы за несоблюдение требований в части информационной безопасности», – сказал представитель регулятора во время выступления в Госдуме.

В настоящее время ЦБ переходит от проверок к учениям, которые позволяют эффективно выявлять риски банков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России растет число киберпреступлений. Одна из причин – переход к дистанционной работе многих организаций в условиях пандемии коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

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