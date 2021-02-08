17 банков были оштрафованы за нарушение кибербезопасности

Центробанк РФ оштрафовал 17 кредитных организаций за нарушение требований кибербезопасности. Об этом сообщил первый заместитель директора департамента информационной безопасности Банка России Артем Сычев.

«У нас за последнее время порядка 17 банков получили штрафы за несоблюдение требований в части информационной безопасности», – сказал представитель регулятора во время выступления в Госдуме.

В настоящее время ЦБ переходит от проверок к учениям, которые позволяют эффективно выявлять риски банков, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России растет число киберпреступлений. Одна из причин – переход к дистанционной работе многих организаций в условиях пандемии коронавируса.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 08.02.21

Большинство россиян хотят быть миллионерами на пенсии. / Крым обошел Москву по стоимости бензина. / Крепкий алкоголь хотят оставить только в алкомаркетах. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»