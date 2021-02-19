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Пятница, 19 февраля 2021, 12:18 мск

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Банки не спешат переходить на Систему быстрых платежей

Центробанк РФ направил кредитным учреждениям письма, где попросил ускориться с подключением разных видов переводов к Системе быстрых платежей (СБП). Об этом сообщает РБК.

В письме регулятора речь идет о сервисах С2В/В2С, С2Сpull (платежи по QR-кодам, переводы от юридических лиц физическим и переводы между физлицами по запросу получателя). «Настоятельно рекомендуем активизировать вышеуказанные работы и пересмотреть сроки подключения в сторону их сокращения», – пишет ЦБ.

На расширение функционала СБП необходимо не менее 35-60 дней. Системно значимые кредитные организации должны внедрить эти сервисы к 1 октября 2021 года, а банки с универсальной лицензией – к 1 апреля 2022-го.

«Эти сроки были установлены еще в ноябре прошлого года, чтобы у банков было достаточно времени настроить свои IT-системы и т.д. Нас беспокоит тот факт, что многие банки откладывают эти процедуры на последний момент», – отметил представитель регулятора.

В настоящее время платежи от физлиц юрлицам по системе СБП, в том числе оплата покупок по QR-коду внедрены в 42 банках, из них девять значимых.

Москва, Зоя Осколкова

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