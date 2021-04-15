Банки уличили в недобросовестном продвижении программ с кешбэком

Правозащитники проанализировали программы лояльности банков, где предлагается большой кешбэк, и пришли к выводу, что кредитные организации используют недобросовестные практики при продаже таких продуктов. Об этом сообщили в Международной конфедерации обществ потребителей (КонфОП).

Анализ программ лояльности десяти банков из топ-20 показал, что кредитные организации зачастую устанавливают условия, которые невозможно выполнить, а также оставляют за собой право отказать в начислении бонусных баллов, пишут «Известия» со ссылкой на исследование.

Правозащитники считают, что банки, таким образом, прибегают к мисселингу, то есть недобросовестным практикам продаж, что попадает под так называемый поведенческий надзор Центробанка. По мнению КонфОП, регулятор должен распространить меры по борьбе с мисселингом в том числе и на программы лояльности, связанные с кешбэком по дебетовым картам.

В свою очередь в ЦБ признают наличие проблемы, однако считают, что она касается лишь ненадлежащего информирования, а не мисселинга. Регулятор полагает, что порядок предоставления кешбэка и его параметры лежат в плоскости договорных отношений.

«Например, банк может предлагать повышенный кешбэк на определенные категории покупок либо на покупки у своих партнеров. При этом остальные значимые условия, но менее привлекательные с точки зрения потребителя, могут упоминаться вскользь, за счет чего у клиента формируются неоправданные ожидания в отношения условий программ», – пояснили в Банке России.

Регулятор рекомендует потребителю самостоятельно изучить полные условия и сопоставить со своим собственным платежным поведением, а не полагаться на рекламные буклеты и слова менеджеров банка.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 15.04.21

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