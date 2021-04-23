За год неподтвержденные доходы российских чиновников выросли втрое

За 2020 год выявили почти две тысячи чиновников в РФ, чьи расходы не соответствовали их доходам. При этом сумма неподтвержденных доходов госслужащих за год увеличилась в три раза. Об этом сообщили в Генпрокуратуре России.

По словам главы надзорного ведомства Игоря Краснова, в сфере противодействия коррупции за год прокурорами вскрыто более 245 тысяч нарушений законодательства.«Из них почти две тысячи установлено при проведении проверок соответствия расходов лиц, замещающих государственные и иные должности», – сказал Краснов, отчитываясь перед Советом Федерации.

К настоящему времени в суды предъявлено 53 иска о взыскании с недобросовестных чиновников неподтвержденных доходов на сумму свыше 79 млрд рублей. Годом ранее сумма взыскания была в три раза меньше – 25 млрд.

Большую часть требований судьи удовлетворили, добавил генпрокурор. Суды одобрили 38 исков на сумму 74 млрд рублей.

Москва, Зоя Осколкова

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