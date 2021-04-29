Каждая вторая российская компания будет работать с 4 по 7 мая

Почти половина опрошенных компаний-работодателей (48%) будут работать в нерабочие дни с 4 по 7 мая. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса Superjob.

Согласно данным исследования, 26% компаний решили уйти на длинные майские каникулы, еще столько же предприятий и организаций пока не приняли решение.

Почти треть компаний (32%), составляющих малый бизнес, предпочли уйти на отдых с 1 по 10 мая. Работать 4-7 мая по решению работодателя чаще будут компании со штатной численностью 100-1000 человек (60%).

Чаще других о том, что будут работать в длинные праздники, говорили представители банков (73%), производственники (53%) и работники сферы услуг (52%).

Опрос проводился 24-28 апреля 2021 года среди 1 тыс. представителей кадровых служб и менеджеров по персоналу в 106 населенных пунктах во всех округах России.

Ранее опрос, проведенный порталом Head Hunter, показал, что 38% работодателей не поддержали решение президента РФ увеличить продолжительность праздничных дней в мае, еще 23% отнеслись к нему отрицательно. Таким образом, больше половины опрошенных компаний-работодателей высказались против решения главы государства. В поддержку решения Путина выступили 38% респондентов.

Напомним, в пятницу, 23 апреля, президент России подписал указ об оплачиваемых нерабочих днях в период с 4 по 7 мая. Решение принято «в целях сохранения тенденции сокращения распространения» Covid-19. Ранее предполагалось, что россияне будут отдыхать с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. С учетом решения главы государства, в совокупности майские праздники растянутся на десять дней – с 1 по 10 мая.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 29.04.21

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