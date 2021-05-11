Министр природных ресурсов оценил запасы нефти и газа в России

Россия сможет добывать нефть в нынешних объемах еще 59 лет, сообщил министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов. Он уверен, что в России многие месторождения не получили полную нагрузку.

«Обеспеченность запасов нефти при существующей добыче составляет 59 лет, природного газа – 103 года. Есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку», – сказал министр в интервью РБК.

Козлов указал на важность геологоразведки, с помощью которой можно открыть новые месторождения. По его мнению, особенно важно проверять места, куда сложно добраться. Министр напомнил, что из-за санкций российским нефтяникам стали недоступны некоторые механизмы и технологии.

«Наши иностранные партнеры не дают возможности применять определенные технологии. Но разработка технологий в России способствует созданию новых рабочих мест», – отметил глава Минприроды.

Напомним, в начале апреля в море Лаптевых обнаружен регион с потенциалом открытия нескольких месторождений нефти и газа. Специалисты сравнили осадочный чехол около 10-12 км с запасами в Западной Сибири. В Росгеологии открытие назвали переворотом в области арктической геологии.

Как сообщал «Новый День», в мае 2020 года Счетная палата сообщила, что разведанных запасов нефти хватит на 35 лет, а газа – на 50 лет. Ведомство оценило разведанные запасы полезных ископаемых в России в 28 трлн долларов США в ценах мирового рынка. 75% этой суммы приходится на стоимость нефти, газа и угля.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 09.05.21

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