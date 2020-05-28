Счетная палата оценила сырьевую базу России: выводы оказались неприятными

В России разведанных запасов газа хватит более, чем на 50 лет, а нефти – примерно на 35 лет. При этом уже к 2035 году доля льготируемой добычи нефти дойдет до 90%, хотя в 2013 году составляла менее 30%, а более 70% облагалось налогами по полной ставке. В результате инвестиции в разработку новых месторождений и доходы бюджета снизились. Такие данные приведены в отчете Счетной палаты о результатах экспертно-аналитического мероприятия «Анализ воспроизводства минерально-сырьевой базы РФ в 2015-2019 годах».

Аудиторы отметили, что Россия занимает первое место в мире по запасам газа, шестое – по запасам нефти, а также лидирующие позиции – по запасам никеля, платиноидов, золота, железных руд и многих других полезных ископаемых. В ценах мирового рынка валовая ценность только разведанных запасов полезных ископаемых составляет 28 трлн долларов США, причем три четверти этой суммы – стоимость нефти, газа и уголя.

В недрах РФ выявлено 283 вида полезных ископаемых. Из них добывается лишь 86, а по 197 из 228 разведанных твердых полезных ископаемых поиск и оценка запасов вообще не проводится. «Это касается и стратегических видов, потребность в которых Россия в значительной мере удовлетворяет за счет импортных поставок», – подчеркнули в Счетной палате.

Что касается углеводородного сырья, то добывать уже разведанные запасы нефти Россия сможет в течение 35 лет, а без учета трудноизвлекаемой нефти, которая составляет 65% всех запасов – не более 20 лет. Запасы газа имеются на период более 50 лет, говорится в отчете. Однако уже сегодня прирост запасов газа ниже добычи, а прирост запасов нефти лишь незначительно превышает ее добычу.

«На этом фоне ежегодно растет объем неисполненных бюджетных назначений, предусмотренных на воспроизводство минерально-сырьевой базы. С 2015 года они увеличились в 17 раз и на 1 января 2020 года составили 5,1 млрд рублей», – подчеркнули аудиторы.

В Счетной палате обратили внимание, что проблему с разведкой новых запасов усугубляет сложность административных процедур оформления документации, проведение комплекса кадастровых работ, оформление договора аренды. Эти этапы в РФ чрезмерно бюрократизированы, в результате общая продолжительность получения разрешения на выполнение работ по геологическому изучению недр на землях лесного фонда в совокупности занимает от 180 до 300 календарных дней. При этом арендовать можно только участки леса, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и прошли государственный кадастровый учет. «Однако в настоящее время около 80% земель лесного фонда на государственном кадастровом учете не состоят», – отметили в ведомстве. Усложняет ситуацию и гриф секретности, который до сих пор действует для некоторых геологических отчетов, хотя эта тематика уже давно является открытой.

Бюджет РФ при этом теряет нефтяные доходы. «Если в 2016 году от нефтегазового сектора в связи с применением льгот в федеральный бюджет не поступило 0,58 трлн рублей, то в 2018 году эта сумма уже составила 1,45 трлн рублей, – говорится в отчете. – Доля льготируемой добычи нефти выросла с 40 до 50% (прогноз на 2035 год – 90%)». Однако точно подсчитать сумму не поступивших в бюджет налогов невозможно: в Счетной палате пояснили, что «официальная статистическая информация о суммах налога, не поступившего в федеральный бюджет в связи с применением налоговых льгот, предоставляется только по 1035 из 37 рентных льгот, что не способствует прозрачности системы налоговых расходов». Более того, серьезное увеличение льгот для нефтяников не привело к сопоставимому росту инвестиций, при этом оценку эффективности этих льгот никто не проводил.

В ведомстве подчеркнули, что развитие минерально-сырьевой базы является драйвером экономического роста РФ, однако мероприятия по развитию геологической отрасли отражения в национальных проектах не нашли.

Отчет Счетной палаты направлен президенту РФ, в правительство и обе палаты Федерального собрания.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.05.20

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