Нефти и газа – как в Западной Сибири: в море Лаптевых обнаружено крупное месторождение

В море Лаптевых обнаружен регион с потенциалом на нефть и газ, сравнимым с запасами в Западной Сибири. Об этом сообщил глава «Росгеологии» Сергей Горьков. По его словам, речь идет о крупном осадочном чехле порядка 10-12 км, который был найден после сейсморазведки.

«Мы нашли на шельфе Арктики регион с потенциалом на открытие нескольких месторождений нефти и газа… Обнаруженный осадочный чехол настолько мощный, что подобный можно встретить только в Западной Сибири. Это уникальное геологическое событие, с точки зрения понимания арктической геологии – это настоящий переворот», – цитирует его слова «Интерфакс».

Горьков уточнил, что Арктику необходимо изучать детальней, но возможности для этого ограничены. «Нужно сделать сейсмику большей плотности. Роснедра поддерживают эту нашу позицию. Но тут вопрос, в какой цикл мы попадем, потому что возможность для проведения подобных работ в Арктике очень ограничена – всего полтора месяца летом. Мы готовы сделать эту работу уже в этом году», – пояснил он.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 05.04.21

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