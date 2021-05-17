«На уровне инфляции»: Новак пояснил рост цен на бензин

Цены на бензин и дизтопливо в России растут не быстрее инфляции, заявил вице-премьер Александр Новак. По его мнению, правительство выполнило добилось успеха в сдерживании скачков стоимости бензина.

«Цель в том, чтобы цены на бензин оставались стабильными. Первые месяцы года показывают, что стоимость топлива на заправках меняется примерно на уровне инфляции, несмотря на колебания оптовых цен», – сказал Новак в интервью «Московскому комсомольцу».

Вице-премьер напомнил, что в 2018 году начал действовать демпфирующий механизм для сдерживания цен на внутреннем рынке. При установлении экспортной цены бензина и дизтоплива выше внутрироссийской государство частично компенсирует нефтекомпаниям разницу между ценами. А когда экспортная цена падает ниже российской, то часть прибыли компаний отходит государству.

Как сообщал «Новый День», в марте Росстат отметил ускорение роста цен на бензин в годовом выражении. Для сдерживания цен правительство РФ изменило правила торгов на топливной бирже. Так, нефтекомпании теперь должны планировать поставки на месяц вперед и отправлять часть продукции на биржи. Поставщикам также разрешили торговать через биржу прямо с завода с помощью автомобильного транспорта. То есть отгружать больше топлива.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 17.05.21

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