Цены на бензин в России стали расти быстрее

Потребительские цены на бензин в среднем по России с 15 по 22 марта текущего года выросли на 0,3% после подъема на 0,2% неделей ранее, следует из данных Росстата.

Рост цен на автомобильное топливо за отчетный период отмечен в 67 региональных столицах. Больше всего бензин подорожал в Махачкале – на 1,4% и Петропавловске-Камчатском – на 1,1%. Снижение цен наблюдалось в Южно-Сахалинске – на 0,4% и Мурманске – на 0,1%.

В Москве цены на бензин выросли на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,2%.

В целом на 22 марта средняя потребительская цена литра бензина по России достигла 47,31 руб., что на 12 коп. выше по сравнению с 15 марта.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 13 коп. до 44,64 руб. за литр. Стоимость бензина марки АИ-95 поднялась также на 13 коп. до 48,25 руб., а литр бензина АИ-98 стал дороже на 6 коп. – 54,83 руб. Литр дизтоплива подорожал на 6 коп. до 49,34 руб.

Росстат также сообщил, что с 15 по 21 марта в стране было выпущено 795,1 тыс. тонн автомобильного бензина, что на 0,4% меньше относительной предыдущей недели. Сократилось производство и дизельного топлива – 1592,3 тыс. тонн (-0,8%).

Ранее Независимый топливный союз (НТС) прогнозировал рост цен на бензин выше инфляции к концу году, а при худшем сценарии – на 14%, и предлагал принять меры для стабилизации ситуации на рынке. Бизнес счел необходимым снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже.

Как сообщал «Новый День», в Минэнерго России отказались обсуждать отмену демпфера, поскольку это лишит рынок защитного механизма, и напомнили, что с 1 мая вырастут и выплаты нефтяникам по демпферу, и нормативы продаж на бирже.

В Федеральной антимонопольной службе в свою очередь заявили об отсутствии в России предпосылок для значительного роста розничных цен на топливо.

Механизм демпфера был разработан в 2018 году для обеспечения стабильных цен на АЗС независимо от уровня цен на нефть. При повышении цен на нефть нефтяники получают субсидию из бюджета для сдерживания розничной цены топлива на внутреннем рынке ростом не выше инфляции. При низких ценах на «черное золото», наоборот, нефтепроизводители доплачивают в госказну.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 26.03.21

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