ФАС не видит причин для роста цен за бензин

В России нет предпосылок для значительного роста цен на топливо на автозаправках. Об этом заявил заместитель главы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Виталий Королев. По его словам, ФАС изучает ситуацию во всех регионах и еженедельно отчитывается перед кабмином.

«У нас полный мониторинг, и мы не видим предпосылок для того, чтобы такой значительный рост, как говорят коллеги, был. <...> Более того, те механизмы, которые они называют отрицательными, мы их оцениваем (и в правительстве оценивают) как меры, которые могут стабилизировать рынок нефтепродуктов», – цитирует его слова РИА «Новости».

Независимый топливный союз (НТС) ранее прогнозировал к концу года рост цен на бензин выше инфляции, а при худшем сценарии – на 14%, и предлагал принять меры для стабилизации ситуации на рынке. Бизнес предлагает снизить акцизы на бензин и дизельное топливо, отменить демпфер и увеличить нормативы продаж нефтепродуктов на бирже.

В Минэнерго РФ отказались обсуждать отмену демпфера, так как это лишит рынок защитного механизма, а также напомнили, что с 1 мая вырастут и выплаты нефтяникам по демпферу, и нормативы продаж на бирже.

Демпфер – рыночный механизм сдерживания цен на топливо на внутреннем рынке. Государство при росте экспортной цены бензина выше условной внутрироссийской компенсирует нефтяникам разницу, а если наоборот – компании делятся с государством частью сверхприбыли от продаж внутри страны.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 24.03.21

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