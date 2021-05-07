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Пятница, 7 мая 2021, 14:13 мск

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Кабмин РФ принял меры против роста цен на топливо

Правительство РФ обязало нефтекомпании планировать поставки на месяц вперед и отправлять часть продукции на биржи. Эти меры должны помочь стабилизировать цены на топливо. Премьер-министр Михаил Мишустин одобрил изменения в биржевых торгах бензином и дизелем, сообщается на сайте кабмина.

Крупные компании теперь должны отдавать часть топлива на биржу, чтобы исключить монополию на установку цены. Ведь у многих крупных игроков на рынке есть собственные сети АЗС, а на бирже топливо смогут купить по рыночным ценам независимые заправки.

Компаниям придется планировать поставки на месяц вперед, потому что торгам официально прописали быть регулярными и равномерными, чтобы не было скачков цен.

Поставщикам разрешили торговать через биржу прямо с завода с помощью автомобильного транспорта. То есть отгружать больше топлива.

«Документ поможет стабилизировать ситуацию на топливном рынке, окажет сдерживающее влияние на инфляционную динамику», – уверены в правительстве.

По данным Федеральной службы госстатистики, на 26 апреля бензин больше всего подорожал в Салехарде, на 0,6%. В Москве цены остались прежними, а в Санкт-Петербурге рост составил 0,1%. Всего по стране бензин подорожал в 22 центрах субъектов РФ.

Напомним, в начале апреля ФАС России начала проверку роста цен на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизтопливо. А 30 апреля министерство энергетики предложило кабмину запретить эксперт бензина всех марок на три месяца.

Москва, Наталья Рязанова

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