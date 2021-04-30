Минэнерго подготовил запрет на вывоз бензина из России на три месяца

Министерство энергетики РФ представило кабмину проект постановления, которое запретит эксперт бензина всех марок. Предполагается, что меры будут временными и продлятся три месяца.

Документ опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов и находится на стадии экспертизы. Если постановление примут, запрет не коснется бензина, который граждане перевозят для собственных нужд, транспортируемого между регионами России через территорию другого государства или вывозимого для проведения международных спортивных соревнований.

Также планируется, что из страны разрешат вывозить бензин для нужд Минобороны, в рамках международных транзитных перевозок за пределами России, а также предназначенное для любого транспорта топливо, которое используют по пути следования.

Напомним, 26 апреля стало известно, что правительство обдумывает введения ограничений на экспорт бензина, чтобы остановить рост цен.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 30.04.21

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