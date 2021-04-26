Российские власти хотят ограничить вывоз бензина из страны

Правительство РФ рассматривает возможность введения ограничений на экспорт бензина. Таким образом власти намерены бороться с повышением цен на топливо внутри страны. По мнению экспертов, подобные меры могут привести к сокращению производства.

Запрет на вывоз чего-либо за рубеж возможен при условии, что это внесено в перечень товаров, которые «существенно важны для внутреннего рынка, в отношении которых в исключительных случаях могут быть установлены временные ограничения или запреты экспорта». Правительство поручило Минэнерго подготовить проекты актов об установлении временного экспорта «отдельных видов нефтепродуктов», пишет «Коммерсант» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Александра Новака. Само по себе включение бензина в список важных товаров не влечет последствий, но позволяет быстро ввести ограничительные меры в будущем.

Ранее Новак заявлял, что пока эмбарго вводить не планируется. Мера может быть принята, если возникнут проблемы с балансом, например, во время полевых работ весной и осенью, когда резко растет спрос на топливо, следовательно, повышается его стоимость.

По словам экспертов, если будут введены ограничения на экспорт автобензина во всех направлениях, кроме стран ЕАЭС, то «под запрет» попадет порядка 200-400 тысяч тонн продукта в месяц, а это 7-14% от текущего спроса. Таким образом, запрет на вывоз может привести к существенному падению оптовых цен.

Однако нефтекомпании могут перейти на экспорт нафты и других компонентов бензина. Кроме того, если стоимость бензина внутри страны слишком снизится, компании сократят переработку. Впрочем, регулятор также может использовать дополнительные рычаги воздействия на НПЗ, не допуская снижения выпуска топлива

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 26.04.21

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