Золотой год: сколько производители еды и ретейл заработали на пандемии

Экономисты подсчитали, сколько производители продуктов питания в России и торговые сети заработали на пандемии. Оказалось, что и продовольственный ретейл, и производители еды получили сверхприбыли. О степени «жадности» игроков обоих рынков пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные исследования РЭУ имени Плеханова.

Эксперты выяснили, что в агропереработке доходы от реализации в 2020 году в сравнении с предыдущим выросли на 11%, а прибыли от продаж – на 20% на фоне ажиотажного спроса со стороны населения. По оценке исследователей, только компании АПК заработали на продовольствии дополнительную чистую прибыль не менее 11 млрд рублей. В целом чистая прибыль агрокомпаний выборки за прошлый год выросла на 69%, до 27 млрд рублей.

В свою очередь торговые сети увеличили доходы от реализации на 41%, а прибыль от продаж – почти в полтора раза.

По оценке доцента кафедры экономической статистики РЭУ Ольги Лебединской, по итогам 2020 года рентабельность активов производителей продуктов питания практически в два раза превысила среднероссийские показатели в промышленности.

Средняя рентабельность продаж продовольствия производителями увеличилась на 1,5%, а по некоторым компаниям рост показателя превысил два раза – это говорит о том, что аграрный сектор на волне ажиотажного спроса в разгар ковидного кризиса чувствовал себя более чем уверенно, говорится в исследовании.

Очень хорошо себя чувствовал в пандемию и продовольственный ретейл. В 2020 году рентабельность активов в отрасли почти вдвое превысила среднероссийский показатель. Ряд убыточных компаний стали прибыльными, а некоторые увеличили рентабельность продаж более чем в два раза.

Согласно выводам экспертов, обе отрасли получили сверхприбыли, которые были заведомо выше дополнительных расходов из-за Covid-19. При этом дополнительные доходы производителей сахара и подсолнечного масла, в отношении которых кабмин вводил временное госрегулирование цен, оказались особенно высокими.

Ранее глава правительства России Михаил Мишустин обвинил в жадности отдельных производителей продуктов питания и торговые сети, которые необоснованно повышают цены на социально значимые товары. По его словам, одной из причин роста ценна продовольствие в России стала «жадность отдельных производителей и торговых сетей». Об этом премьер заявил, выступая в Госдуме с отчетом о работе правительства РФ.

При этом Мишустин заверил, что у кабмина «достаточно инструментов, чтобы обуздать аппетиты тех, кто наживается на ажиотажном спросе во всех сферах».

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 20.05.21

Малый бизнес в России берет в долг у друзей и родственников. / Россияне предпочли водке шампанское в 2021 году. / В Екатеринбурге бизнес вернул в бюджет только 10% отсроченных из-за коронавируса платежей. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»