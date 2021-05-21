За пандемийный год производители еды подняли цены на 16% – Росстат

Производители продуктов питания в России с начала года подняли цены на 6,4%, сообщает Росстат. За пандемийный год цены выросли на 16%, следует из данных ведомства.

По оценке Росстата, в апреле по сравнению с мартом продукты подорожали на 1,6%. В первом квартале рост цен на продовольствие составил 4,7%, а в сравнении с апрелем 2020 года цены производителей повысились на 16%.

В прошлом году цены росли гораздо медленнее: в апреле по сравнению с мартом рост также составил 1,6%, однако за четыре месяца цены выросли на 2,3%, а по сравнению с апрелем 2019 года – на 0,3%, передает «Интерфакс».

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обвинил в жадности отдельных производителей продуктов и торговые сети, которые необоснованно повышают цены на социально значимые товары. По его словам, одной из причин роста цен на продовольствие в стране стала «жадность отдельных производителей и торговых сетей». Об этом премьер заявил, выступая 12 мая в Госдуме с отчетом о работе правительства.

Накануне сообщалось, что, согласно подсчетам экономистов, доходы отечественных производителей продуктов питания от реализации за пандемийный год выросли на 11%, а прибыли от продаж – на 20%. В свою очередь продовольственный ретейл увеличил доходы от реализации на 41%, а прибыль от продаж – почти в полтора раза.

Москва, Наталья Петрова

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