Россияне готовы платить больше налогов ради поддержки бедных

Более половины россиян готовы платить больше налогов, если при этом государство обеспечит нуждающихся более широким доступом к бесплатным услугам. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

54% респондентов согласны платить высокие налоги, если бедные люди при этом будут получать от государства больше поддержки, а именно, в сфере образования, здравоохранения, безопасности. Чаще всего за такой вариант выступали люди в возрасте 60 лет и старше.

В то же время 28% россиян считают, что налоги должны быть как можно меньше, чтобы каждый человек смог распоряжаться своими деньгами наилучшим для него образом, передает РБК со ссылкой на опрос, в котором приняли участие 1,6 тысячи совершеннолетних граждан РФ.

45% опрошенных готовы к увеличению суммы налогов, если это обеспечит им широкий доступ и высокое качество госуслуг. Каждый третий (33%) хотел бы платить меньше налогов, указывая на то, что госуслуги могут быть более низкого качества и менее доступными.

«Подавляющее большинство россиян (83%) выступает за прогрессивную шкалу налогообложения, при которой чем богаче человек, тем больший процент налога он должен платить. Еще 13% выступили за одинаковую налоговую ставку вне зависимости от дохода», – говорится в результатах исследования.

Примечательно, что россияне готовы платить больше налогов для поддержки бедных, но их не привлекает возможность влиять на распределение налоговых поступлений. Так ответили 65% респондентов. Кроме того, 15% опрошенных полагают, что если есть возможность, то лучше избежать налоговых платежей, полностью или частично.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 02.06.21

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