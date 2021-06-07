«Только без революций!» Глава Минэкономики РФ высказался о повышении налогов

Министр экономического развития России Максим Решетников счел неизбежной донастройку налогообложения, чтобы бизнес выводил меньше средств за рубеж. При этом глава МЭР предостерег от революций в этом процессе. Об этом министр заявил в интервью телеканалу РБК.

По мнению министра, предприниматели, не заинтересованные в новом инвестиционном цикле, должны быть готовы отдавать больше денег в госказну.

Решетников в то же время отметил, что изменения следует проводить аккуратно, чтобы не допустить революций. Власти склоняются к варианту повышения налоговых ставок для компаний, выплачивающих слишком большие дивиденды акционерам.

Глава МЭР добавил, что Министерство финансов уже представило первые наброски проекта по дестимуляции вывода средств из компаний. «Сейчас это будет обсуждаться, с бизнесом в том числе», – сказал Решетников, отметив, что главное в этом процессе – избежать революций. «Нам нужно очень бережно относиться к тому, что есть, и аккуратно донастраивать (налоговую систему – прим. ред.)», – подчеркнул министр.

Решетников при этом отметил, что запретить компаниям выплату дивидендов невозможно и государство не против дивидендных выплат в принципе. «Фондовый рынок без дивидендов не существует. Это значит, что компании должны иметь возможность нормально платить дивиденды», – подчернул министр. Однако, полагает он, можно «немножко дестимулировать» вывод средств из компаний через увеличенные отчисления в бюджет и тем самым повысить для них привлекательность новых инвестиций. При этом для тех компаний, которые инвестируют прибыль, «ничего измениться не должно», заверил глава МЭР.

Ранее замглавы Минфина РФ Алексей Сазанов сообщил журналу Forbes, что его ведомство обсуждает несколько мер, чтобы заставить бизнес не выводить прибыль в офшоры, а вкладывать в проекты внутри страны. По его словам, один из прорабатываемых вариантов – повышение налога на прибыль до 25-30% для компаний, которые «злоупотребляют» выводом прибыли за границу.

Напомним, 21 апреля президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что государство скорректирует налоговое законодательство с учетом того, как бизнес распоряжается прибылью. Поощрять будут тех, кто вкладывает в развитие предприятий, пообещал глава государство.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.06.21

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