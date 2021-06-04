В России хотят поднять налог на прибыль за злоупотребление выводом денег за рубеж

Минфин России рассматривает несколько мер, чтобы заставить бизнес не выводить прибыль в офшоры, а вкладывать в проекты внутри страны. Об этом заявил замглавы ведомства Алексей Сазанов. По его словам, один из прорабатываемых вариантов – повышение налога на прибыль с 20% до 25-30% тем, кто «злоупотребляет» выводом прибыли за границу.

Замминистра заверил, что у властей «нет цели повысить ставку налога на прибыль для всех». «Можно рассматривать некую штрафную санкцию, к примеру повышенную ставку, исключительно для тех, кто злоупотребляет. При этом размер ставки обсуждается не запредельный – 25-30%, речь не идет о ее увеличении в разы», – пояснил Сазонов в комментарии Forbes.

По его словам, Минфин не может ограничивать компании в дивидендных выплатах. Однако, указал он, «бывают вопиющие злоупотребления, очевидные для всех».

«С одной стороны, мы должны отсечь такие явные злоупотребления, когда из экономики и бизнеса выкачиваются ресурсы, когда средства не реинвестируются даже на уровне амортизации. При этом нельзя нарушить интересы инвесторов, которые ждут дивиденды. Будем искать золотую середину», – сказал Сазонов. Впрочем, добавил замминистра, никаких решений по этому вопросу еще не принято: «Сейчас обсуждается на уровне идеи». Один из вариантов – введение повышенной ставку налога на прибыль организаций, если объем дивидендных выплат превышает «разумные значения».

«Если все-таки решение о налоговой донастройке будет принято, то к концу лета мы выйдем на конкретные параметры», – отметил чиновник. Минфин предлагает взять за начальную точку соотношение уровня дивидендных выплат по акциям к уровню капитала компании и потом отталкиваться от этого.

По сведениям источников издания, среди рассматриваемых вариантов стимулирования бизнеса инвестировать в России – повышение ставки налога на прибыль для всего бизнеса, но делать налоговый вычет для тех, кто инвестирует. Еще один вариант – выстраивание взаимодействия по принципу работы Фонда фондов, о создании которого кабмин объявил в конце прошлого года: участники фонда должны вложить в него 10 млрд рублей, столько же вложит государство, а фонд будет вкладывать средства в выбранные проекты.

Напомним, в мае премьер России Михаил Мишустин заявил о готовности властей ввести прогрессивную шкалу налога на прибыль для компаний, которые выводят в офшоры крупные суммы дивидендов и роялти. Глава правительства отметил, что кабмин ждет предложений по законопроектам в этой сфере.

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию заявил, что государство скорректирует налоговое законодательство с учетом того, как бизнес распоряжается прибылью. Поощрять будут тех, кто вкладывает в развитие своих предприятий, пообещал он.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 04.06.21

Россиян предупредили о потере детских пособий. / Минтруд пообещал долгие выходные на Новый год и майские праздники в 2022 году. / «Феномен, которому нет объяснения»: возможна новая финансовая турбулентность. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»