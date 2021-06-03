ФАС и сотовые операторы договорились блокировать спам-звонки

Крупнейшие сотовые операторы и Федеральная антимонопольная служба РФ договорились блокировать звонки от спамеров. Меморандум о сотрудничестве подписан на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

ФАС совместно с представителями МТС, Мегафон, ВымпелКом, TELE2 прорабатывали способы защитить абонентов от спам-звонков и навязчивой рекламы. Им удалось получить нужные алгоритмы, которые будут активировать с разрешения клиентов. Планируется, что они будут защищать и от телефонного мошенничества.

«Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов», – пояснили в пресс-службе ФАС.

Абоненты МТС смогли опробовать бесплатный сервис, который отправляет звонки с подозрительных номеров на голосовую почту. Всего за месяц абоненты отправили в голосовые ящики 10 млн спам-звонков.

В ведомстве отметили, что любая компания, желающая избавить клиентов от спамеров, может присоединиться к меморандуму.

Как сообщал «Новый День», 29% опрошенных россиян получают навязчивую рекламу каждый день, еще 24% – от одного до нескольких раз в неделю. Чаще всего (73%) опрошенным россиянам звонят и пишут те, кто предлагает банковские услуги. Вдвое реже навязчивая реклама предлагает услуги связи (35%) и медицинских учреждений (34%).

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 03.06.21

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