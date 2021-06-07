США санкциями выгоняют Россию из космоса

Из-за ограничений, введенных США в отношении России, госкорпорация Роскосмос не может осуществить ряд проектов. Генеральный директор Дмитрий Рогозин считает, что со временем санкционное давление на РФ будет только усиливаться.

Во время парламентских слушаний в Госдуме Рогозин сообщил, что из-за санкций на поставку в Россию микроэлектроники Роскосмос не может запустить несколько спутников. «Когда у нас сегодня говорят о том, что «Роскосмос» вывел космических аппаратов меньше, чем Америка, отвечаю на вопрос: у нас ракет более, чем достаточно, выводить нечего», – сказал глава корпорации. По его словам, спутники стоят почти собранные, но в них не хватает микросхем, закупке которых мешают торговые ограничения.

Рогозин также обвинил США в том, что Россия может выйти из проекта МКС. На прошлой неделе состоялся диалог с главой NASA Биллом Нельсонон, который убеждал продлить работу МКС до 2030 года и не разворачивать российскую национальную служебную станцию.

«Все в руках наших американских партнеров. Если санкции в отношении «Прогресса» и ЦНИИмаша сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, вопрос выхода России из МКС – это будет проблема американских наших партнеров. Это будет их зона ответственности, их полная вина», – завил глава Роскосмоса.

При этом в российской госкорпорации ожидают усиления санкционного давления, в частности, направленного на лишение Роскосмоса нового контракта с OneWeb на миллиард евро. Рогозин предположил, что «контракт уедет куда-то к товарищу Маску».

Вместе с тем, есть сведения, что Вашингтон рассматривает возможность ускорения ввода ограничений в отношении запусков на российских ракетах. «У нас есть информация, что в пакете тех санкций, которые рассматриваются правительством США, рассматривается возможность ускорения даты ввода ограничений [на запуски ракет], они могут быть введены и в этом году», – заключил Рогозин.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 07.06.21

Германия обещает Украине продление Москвой транзитного контракта на газ. / Во Франции Google оштрафовали на 220 млн евро. / Россия закупит картофель у Белоруссии ради стабилизации цен на него. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»