Сумма всех исков к России в арбитраже выросла почти втрое

Россия стала ответчиком по арбитражным искам, общая сумма которых – 99 млрд долларов. Еще несколько лет назад исковые требования к РФ были почти втрое меньше, сообщил полпред президента РФ в Госдуме Гарри Минх.

«37 идет процессов в арбитражной юрисдикции, и в рамках этих процессов к Российской Федерации предъявлены иски на общую сумму 99 млрд долларов… Несколькими годами ранее эта сумма была скромнее – 35 млрд долларов, – цитирует полпреда «Интерфакс».

Минх отметил, что многие иски предъявлены в связи с присоединением Крыма к территории России.

Как сообщал «Новый День», украинские бизнесмены обратились в коммерческие арбитражные суды с исками против России. Они потребовали компенсацию за имущество, оставленное ими на полуострове Крым в общей сумме на 4,5 млрд долларов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 08.06.21

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