Россиян предупредили о росте цен из-за закрытия крупных сетей на ночь

Ретейлерам придется повысить цены в случае введения для них выходных и нерабочих ночных часов. За выросшие издержки придется платить покупателям, предупредил председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов.

«Пострадает любая торговая организация, если ей запретят торговать два дня из семи. Издержки у компаний вырастут, и они будут их транслировать в цену», – пояснил Карпов в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Бизнесмен напомнил, что торговые сети помогают правительству сдерживать цены на социально значимые продукты. А попытка помочь малому бизнесу может обернуться трудностями для россиян. Многие живут в поселениях, где, кроме магазинов от больших сетей, нет других торговых точек.

«Достаточно населенных пунктов, где представлены крупные торговые сети, те же магазины у дома, а других форматов не представлено. Что будут делать потребители? Получается, в выходные они не смогут посетить магазин», – добавил Карпов.

Как сообщал «Новый День», комитет Совфеда по экономической политике предложил помощнику президента РФ Максиму Орешкину сбалансировать конкуренцию в торговле. Один из вариантов предусматривал запрет для торговых сетей работать в ночные часы и выходные дни.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 10.06.21

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