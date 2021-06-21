ЦБ предупредил о дефиците при фиксации цен на продукты

Долгое регулирование цен со стороны государства может привести к дефициту и появлению черного рынка. Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина назвала опасной фиксацию цен в России.

Глава ЦБ напомнила, что в цене отражен баланс между спросом и предложением. Если цены зафиксировать надолго, это может привести к опасным последствиям.

«Искусственно заниженный уровень цен не создает стимулов для производителей, чтобы они расширяли производство… Если слишком долго держать цены, будет и дефицит, и черный рынок. А он гораздо опаснее инфляции», – пояснила Набиуллина в интервью «Комсомольской правде».

По ее мнению, регулировать цены можно только в экстренных случаях и только короткое время. Глава ЦБ считает, что резкое подорожание некоторых товаров – временное явление. В будущем цены могут снизиться или просто перестанут расти, уверена Набиуллина.

Как сообщал «Новый День», Эльвира Набиуллина обеспокоена ростом цен, который в мае составил 6% в годовом выражении, превысив прогноз. Глава Центробанка предупредила, что по итогам года инфляция превысит ранние прогнозы, но к концу года вернется к 4%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.06.21

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