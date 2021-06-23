США не боятся отказа России и Китая от доллара

Возможный отказ России и Китая от доллара не повлияет на валюту. Об этом заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.

«Доллар – это мировая резервная валюта. Ничто не может с ним сравниться. И не думаю, что такое положение изменится в ближайшее время», – заявил чиновник на слушаниях в американском парламенте.

Пауэлл подчеркнул, что силу доллара обеспечивают работающие демократические институты США, открытые рынки и низкая инфляция.

Ранее Минфин России заявил, что уберет доллар из структуры Фонда национального благосостояния. Доля американской валюты сократится до нуля, британского фунта – до 5%, японской иены – останется на уровне 5%, евро – вырастет до 40%, юаня – до 30%. Кроме того, в структуру фонда войдет золото с долей в 20%.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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