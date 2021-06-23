22% жителей России боятся, что их на работе заменят роботами

Каждый пятый житель России боится, что на работе его заменит робот. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Зарплата.ру».
Согласно результатам исследования, 22% респондентов опасаются, что их рабочие места могут быть автоматизированы, а они сами останутся без работы.
Женщины при этом чаще мужчин боятся потерять работу по этой причине – опасения выразили 64% опрошенных, тогда как среди респондентов-мужчин такую позицию разделяют 36%, приводит данные опроса РИА «Новости».
Больше всего опасаются за свою работу продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), а также администраторы и официанты (6% и 5% соответственно) и уборщики (3%).
Примечательно, что врачи, учителя, IT-специалисты и повара больше всех верят в востребованность своей профессии вне зависимости от развития новых технологий.
Кроме того, опрос показал, что 17% респондентов обеспокоены по поводу повсеместной цифровизации. Более того, 2% опрошенных помимо исчезновения ряда профессий и широкого внедрения автоматизации испытывают страх перед роботами и серьезно опасаются восстания машин.
Онлайн-опрос был проведен 12-16 июня во всех регионах РФ среди 1992 респондентов.
Ранее эксперты Института развития интернета (ИРИ) заявили, что из-за развития технологий наиболее подвержены риску исчезновения такие профессии, как водитель такси, продавец и грузчик.
Агентство стратегических инициатив (АСИ) в свою очередь ожидает, что через 12 лет роботы заменят людей в 56 видах профессиональной деятельности. Среди них – инспекторы ДПС, бухгалтеры, турагенты и почтальоны. В то же время появятся новые профессии, например, медиаполицейский и киберследователь, которые будут следить за соблюдением закона в Сети.
Москва, Наталья Петрова
Москва. Другие новости 23.06.21
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