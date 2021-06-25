Правительство РФ повысило экспортную пошлину на лом черных металлов

Правительство на полгода повысило пошлину на вывоз лома черных металлов. Постановление кабмина опубликовано на официальном портале опубликования правовых актов.

Премьер-министр Михаил Мишустин увеличил минимальную ставку на каждую тонну отгружаемого металла. С конца июля пошлина составит 5%, но не менее 70 евро за тонну. Сейчас экспортеры платят 5%, но не менее 45 евро за тонну.

Под действие пошлины попадает токарная стружка и отходы фрезерного производства, покрытый слоем олова лом черных металлов, отходы и лом литейного чугуна, обломки, опилки и слитки для переплавки.

Как сообщал «Новый День», Минпромторг, Минэкономразвития и Минфин предложили установить дополнительные пошлины на вывоз изделий из черных и цветных металлов. С любой партии товара будут взимать базовые 15% и дополнительно – минимальную ставку за каждую тонну вывозимой продукции. Кабмин рассчитывает получить около 160 млрд рублей в счет возврата в казну сверхприбылей металлургов.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 25.06.21

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