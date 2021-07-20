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Вторник, 20 июля 2021, 11:01 мск

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В России из-за пандемии закрылись сотни отделений и офисов банков

Кредитные организации в России сокращают число своих отделений. По словам экспертов, банки стремятся к оптимизации из-за пандемии и цифровизации отрасли.

За год в России количество головных офисов действующих кредитных организаций сократилось на 49, филиалов – на 88, дополнительных офисов – на 554, операционных касс вне кассового узла – на 132, кредитно-кассовых офисов – на 168, операционно-кассовых офисов – на 277. Такие данные предоставил РИА «Новости» начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

Аналитик основывался на информации Банка России. По подсчетам эксперта, лидером сокращений количества дополнительных офисов стали Московская область (143), Москва (114) и Санкт-Петербург (57).

«Основная причина сокращения – отзыв и добровольное аннулирование лицензий. Кроме того, происходит оптимизация банковских сетей с целью сокращения издержек. Еще один фактор – банковская цифровизация, способствующая переходу на удаленные каналы обслуживания», – отмечает Осадчий.

Несмотря на плюсы дистанционного формата обслуживания, полностью исключать личное общение с клиентом банки не будут, считает руководитель региональной сети «БКС Мир инвестиций» Сергей Данило. «За цифровыми сервисами будущее, но офисы финансовых компаний продолжат существовать. Однако малоэффективные отделения, например, с точки зрения расположения или дублирования друг друга будут закрываться», – прогнозирует эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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