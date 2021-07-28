«Академик Черский» закончил работу на «Северном потоке-2»

Занимавшееся укладкой трубопровода судно «Академик Черский» выполнило свою часть работы. Осталось достроить 1% «Северного потока-2», объявил куратор проекта Nord Stream 2 AG.

«К настоящему времени газопровод завершен на 99%», – цитирует сообщение «Интерфакс».

Остальные работы проведет трубоукладочная баржа «Фортуна». Строительство завершается силами «Газпрома», потому что швейцарский подрядчик отказался работать в проекте из-за американских санкций.

Напомним, 4 июня завершилась укладка труб первой нитки «Северного потока-2». 11 июля в Nord Stream 2 AG заявили, что трубопровод построен на 98%.

Две ветки газопровода «Северный поток 2» соединили российское и немецкое побережья Балтийского моря, чтобы поставлять в Европу 55 млрд куб. м природного газа в год.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 28.07.21

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