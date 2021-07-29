Авиатопливо опять дорожало: на 4% за месяц

Поставщики авиационного керосина в июле подняли цены в среднем на 3,85% по сравнению с июнем. Тонна топлива обойдется перевозчикам в 53 077 рублей, следует из данных Росавиации.

По сравнению с ценами начала года средняя стоимость авиакеросина выросла на 13,7%. Цены разнятся в зависимости от поставщиков. В Шереметьево цены на топливо поднялись на 2,7% – 10,2%. Заправка во Внуково подорожала на 4,1% – 4,2%.

Напомним, глава совета директоров Внуково Виталий Ванцев предсказал рост цен на авиабилеты из-за больших затрат на заправку и содержание парка самолетов. По его словам, воздушные перевозчики лишились 46% от прежнего пассажиропотока и по итогам года ушли в убыток на 130 млрд руб.

Майское подорожание авиакеросина на 20% грозило обойтись авиакомпаниям в 70 млрд рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.07.21

Реальные пенсии в России снизились на фоне взлетевшей инфляции. / Компания из группы ЮКОСа отсудила у России 5 млрд долларов. / Мусорщики назвали топ-должников: «Верный», «Почта России» и Минобороны. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»