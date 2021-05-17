Цены вновь пойдут вверх: авиатопливо подорожало на 20%

В России подорожание топлива обойдется авиаперевозчикам в 70 миллиардов рублей. По данным Росавиации, стоимость керосина возросла в среднем на 20%, пишут «Известия».

Федеральная антимонопольная служба уже предложила авиакомпаниям меры по преодолению кризиса. Среди них повышение ликвидности биржевых торгов авиакеросином, а также применение рыночных индикаторов при закупке топлива.

Кроме того, с сегодняшнего дня Санкт-Петербургская международная топливно-сырьевая биржа начинает публиковать обновленные индексы цен на авиакеросин. Предполагается, что применение формульного ценообразования избавит перевозчиков от существующих рисков.

Тем не менее, согласно прогнозу экспертов, хотя в мае цены растут медленнее, но можно ожидать, что они вновь пойдут вверх.

В марте стоимость авиакеросина больше всего выросла в «Шереметьево» – на 26%. В «Домодедово» цены на топливо поднялись на 18%, в Пулково – на 20%. В аэропортах Ростова-на-Дону, Самары, Тюмени, Перми и Волгограда рост достиг 21%.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 17.05.21

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