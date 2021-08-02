«Газпром» уменьшил транзит газа в хранилища Европы

Компания «Газпром» с 31 июля сократила объемы газа, передаваемого в хранилища Европы. Транзит уменьшился в три самых крупных накопителя: австрийский Хайдах, немецкий Реден и в Бергермеер в Нидерландах, передает «Интерфакс».

Снизился транзит и через территорию Белоруссии и Польши по трубопроводу «Ямал-Европа». Обычный объем поставляемого в Европу российского газа равен 84 млн куб. м. 31 июля он составил 50 млн кубов, 1 августа – 60 млн кубов.

Обычно в выходные дни в хранилища поступает больший объем газа. В эти дни снижается спрос со стороны промышленности, и свободный газ поступает в накопители.

При этом, за первые семь месяцев года добыча газа в России увеличилась на 13,2% в годовом выражении с учетом високосного года. По данным ЦДУ ТЭК, с января до июль в стране добыли 442,08 млрд куб. м природного газа.

Как сообщал «Новый День», цены на газ в Европе достигли рекордных $500 за тысячу кубометров на фоне сокращения поставок «Газпрома» через Украину.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 02.08.21

Расселять из аварийного жилья в России по новой программе начнут уже в этом году. / Пандемия обошлась Москве в 600 млрд рублей. / «Примем меры» – преемник Меркель взялся грозить России. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»