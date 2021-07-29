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Четверг, 29 июля 2021, 11:40 мск

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Газ в Европе подорожал до исторического рекорда

В Европе цены на газ взлетели до небывалых максимумов в результате сокращения поставок «Газпрома» через Украину. Спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за тысячу кубометров и, по мнению аналитиков, не будут падать до конца года, пишет «Коммерсант».

По данным издания, «Газпром» в очередной раз отказался от бронирования дополнительных транзитных мощностей через Украину на следующий месяц, что спровоцировало рекордный рост цен на газ в Европе.

В Нидерландах спотовые цены побили исторический рекорд, достигая на пике $484 за тысячу кубометров (€39 за 1 МВт•ч), по данным EEX. Форвардные цены также выросли до исторического максимума: ближайший августовский фьючерс на TTF за сутки вырос на 5,3%, до $491 за тысячу кубометров. При этом поставки сжиженного природного газа в Европу сократились за год более чем на 22%, хранилища заполнены лишь на 55% против 80% годом ранее.

На фоне этого стремительно продолжает расти спрос Азии из-за жары и повышенной потребности в электроэнергии для кондиционирования. Стоимость голубого топлива уже превысила европейскую.

Согласно прогнозу Platts Analytics, цены на газ в Европе не пойдут вниз вплоть до запуска «Северного потока-2», коммерческие поставки по первой нитке которого могут начаться в октябре.

Москва, Мария Соколова

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© 2021, РИА «Новый День»

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