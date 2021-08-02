«Газпром» снова отказался увеличивать газовый транзит через Украину

«Газпром» вновь решил не бронировать дополнительные мощности для транзита газа через Украину на четвертый квартал. Кроме того, российский газовый холдинг не стал бронировать дополнительные мощности для транзита «голубого топлива» через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа». Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные венгерской торговой платформы RBP и на данные платформы GSA Platform.

На аукционе в понедельник, 2 августа, предлагалось забронировать на четвертый квартал транзитные мощности через Украину в объеме 9,8 млн кубометров газа в сутки. Однако «Газпром» отказался бронировать дополнительный транзит. Предложенные в том же объеме мощности на первые три квартала 2022 года также не заинтересовали «Газпром».

«Газпром», помимо этого, не стал бронировать дополнительные мощности для транзита через Польшу по газопроводу «Ямал-Европа» на следующие четыре квартала.

Напомним, 27 июля «Газпром» решил не бронировать новый объем дополнительных мощностей для транзита газа через Украину на август. До этого российская газовая компания предпочла не увеличивать транзит через Украину в июле и не стала бронировать выставленные Украиной и Польшой дополнительные транзитные мощности на следующий газовый год, который начинается 1 октября, сообщало РИА «Новости». Тем самым, российская сторона продолжает строго придерживаться обязательств по транзитному контракту с Украиной и ЕС.

В результате отказа «Газпрома» от увеличения поставок топлива через Украину цены на газ в Европе взлетели до небывалых максимумов. В конце июля спотовые котировки и фьючерсы приблизились к отметке в $500 за тысячу кубометров, а затем и превысили ее.

На этом фоне продолжается рост спроса на газ в Азии. Аналитики связывают это с жарой и повышенной потребностью в электроэнергии для кондиционирования. Цены на голубое топливо уже превысили европейские.

По мнению Platts Analytics, стоимость газа в Европе не пойдет вниз вплоть до запуска «Северного потока-2». Как ожидается, коммерческие поставки по первой нитке нового газопровода могут начаться уже в октябре.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 02.08.21

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